Otto cuccioli abbandonati al freddo, in una scatola, a Pedemonte di Serra Riccò

Per fortuna un passante ha sentito i loro guaiti e li ha soccorsi. Sono stati portati al Canile comunale di Monte Contessa

Sono salvi solo perché un passante ha sentito i guaiti e li ha soccorsi. Erano stati lasciati in uno scatolone al freddo di uno dei giorni dalle condizioni peggiori di tutto l’inverno. Si tratta di cuccioli fantasia, somiglianti a pastori maremmani, ma quasi tutti di colore scuro. La loro taglia diventerà probabilmente grande. Il Canile provvederà a tenerli in quarantena per evitare che eventuali malattie contagino gli altri ospiti e il veterinario farà tutte le visite del caso. Dopo le visite e la quarantena saranno adottabili.

