Alle 17 è scattata l’allerta meteo a Ponente e Levante. Nell’entroterra di Genova scatterà alle 20

Nelle ultime ore deboli precipitazioni hanno coinvolto un po’ tutta la regione. Nevicate hanno interessato i rilievi di Ponente sopra i 1000-1200 metri, nevischio nelle valli Stura, Bormida, Scrivia, Aveto. Nevischio tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in A7

Arpal ricorda che l’allerta gialla per neve segnala i possibili effetti al suolo, con nevicate deboli su zone sensibili quali i tracciati autostradali e/o nevicate moderate su zone collinari non sensibili con formazione di ghiaccio e gelate diffuse.

Una perturbazione di origine atlantica, ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, determinando il ritorno di nevicate a quote autostradali sulle regioni settentrionali della nostra Penisola. In particolare, i tratti gestiti da Autostrade per l’ Italia interessati saranno: – A7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Serravalle – A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Gravellona Toce.

Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo, che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta.

In copertina: la webcam nel territorio di Arenzano, in località Piani di Lerca, presso il Rifugio Argentea

