La bolletta pesa sul bilancio dei circoli, Massa (Arci): «Servono interventi per salvare la socialità»

Il presidente di Arci Liguria: «non abbiamo sentito nulla, né da Draghi, né da altri esponenti del Governo e della maggioranza, che preannunci interventi a sostegno dei circoli, della socialità e del terzo settore che, lo voglio ricordare, sono frequentati da persone e famiglie»

«In un contesto davvero difficile che dura ormai da due anni, l’aumento delle bollette rischia di essere davvero la mazzata finale per i nostri circoli che da sempre garantiscono presidio del territorio, socialità e welfare di prossimità» dichiara Walter Massa, presidente di Arci Liguria.



«Il presidente del Consiglio Draghi, ieri in visita a Genova, ha promesso interventi urgenti per sostenere le famiglie, in aggiunta a quelli già predisposti. Ne siamo contenti e speriamo possano veramente essere d’aiuto e di sostegno per le famiglie e in generale per le tutte quelle persone in difficoltà. Tuttavia, rimaniamo preoccupati – prosegue Massa-, perché non abbiamo sentito nulla, né da Draghi, né da altri esponenti del Governo e della maggioranza, che preannunci interventi a sostegno dei circoli, della socialità e del terzo settore che, lo voglio ricordare, sono frequentati da persone e famiglie. Ci auguriamo che questi interventi arrivino, e che arrivino in fretta, perché continua ad essere precario un pezzo importante del nostro vivere quotidiano: la socialità garantita anche dai nostri circoli. Giorno dopo giorno».

