Draghi, Bucci batte cassa per la decarbonizzione del porto e per reti digitali e cloud nazionale

Il Sindaco, a Palazzo Dan Giorgio, approfitta della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi e chiede altri 2 milioni di euro promettendo che saranno usati secondo il “Modello Genova” con cui è stato costruito il Ponte San Giorgio perché portino beneficio non solo alla nostra città, ma all’Italia intera

«Oggi è una grande giornata per Genova – ha detto Bucci -. Siamo onorati, orgogliosi, contenti. Per la città è un momento storico. Ringraziamo tutti quelli che ci possono aiutare in questa sfida, che è una grande opportunità. Genova da 4 anni è in crescita, nonostante disgrazie, alluvioni, mareggiate pandemia: i nostri indicatori sono tutti “in crescere”. Genova vuole recuperare la posizione internazionale che aveva nei secoli passati. Lo facciamo col PNNR grazie al Governo, che ci ha attribuito anche altri fondi, per un totale 6 miliardi, già approvati per le novità infrastrutturali più altri 2 che stiamo chiedendo. Abbiamo l’opportunità di essere il primo porto totalmente decarbonizzato ed ecosostenibile. Costa un miliardo, possiamo farcela a ottenere la leadership dell’ecosostenibilità dei porti con grande vantaggio competitivo».

Poi, poi la questione digitalizzazione: «Genova è stata scelta come “landing area”, qui arriveranno cavi dal Sud Europa, dall’Americam dall’Asia – ha detto il Sindaco – da qui, investendo, può partire il cloud nazionale, per la digitalizzazione e il passaggio dei dati in and out. Genova è stata porto di ingresso di cose, persone, cultura. Oggi ci sono anche i dati, i sistemi che devono viaggiare, interconnessi per soddisfare le esigenze dell’economia e dei cittadini».

«Investire a Genova vuole dire fare qualcosa anche per il Nord Italia, per il Sud Europa, per il resto dell’Italia. Genova è strategica per le economie locale, nazionale e del Sud Europa. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di tiraci su le maniche. Quando si lavora tutti assieme arrivano i risultati. Siano pronti ad applicare lo stesso approccio anche in futuro, per riconquistare il ruolo importante nel mondo. Grazie di esser qui, ci siamo e vogliamo crescere» ha concluso Bucci.

