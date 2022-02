“Le religioni e la donna”. Oggi al Ducale si parla delle comunità induiste

Gli incontri, oltre che in presenza, si possono seguire anche in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione per la Cultura

“Le religioni e la donna”: lunedì 7 febbraio Maria Melillo parla di donne e induismo

La professoressa Maria Angelillo sarà la protagonista del quarto appuntamento del ciclo “Le religioni e la donna”.

Lunedì 7 febbraio a partire dalle ore 18 nella Sala del Minor Consiglio parlerà sul tema “La donna nella vita delle comunità induiste”.

Nonostante le generalizzazioni sull donna indiana, l’effettiva condizione femminile nel Paese è molto più complessa di quanto non suggerisca l’immaginario definito dai soli concetti di subordinazione e patriarcato. Sono molti gli elementi che definiscono lo status della donna in India e anche limitando l’analisi alla sola componente hindu della popolazione, la quantità di varianti è molto ampia. La professoressa Angelillo tratteggerà ruolo, funzione e natura attribuiti dall’induismo brahmanico al femminile e, di riflesso, alla donna.

Maria Angelillo è professore associato di Lingua Hindi e cultura indiana presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2008 è Segretario Accademico della Sezione di Studi indiani della Classis Asiatica dell’Accademia Ambrosiana. Tra le sue pubblicazioni, oltre ai manuali Introduzione alla lingua hindi (Unicopli 2020) e Scuole e maestri yoga contemporanei (RCS 2021), vanno ricordate Teoria e prassi dello spazio in India (Mimesis 2018), I Kalbelia di Pushkar. Dinamiche del riconoscimento e finzioni identitarie di una comunità in divenire (Edizioni Progetto Cultura 2014).

Il ciclo “Le religioni e la donna” è organizzato a Palazzo Ducale grazie alla ormai consolidata collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto

Nel rispetto delle norme vigenti per accedere alla sala è richiesto il Green Pass rafforzato verificato attraverso la app nazionale Verifica C19. Obbligo di mascherina FFP2. Tutti gli incontri potranno essere seguiti, oltre che in presenza, anche in diretta streaming sul canale youtube della Fondazione per la Cultura (https://www.youtube.com/c/PalazzoDucale)

