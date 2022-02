Ruba iPhone e AirPods alla Fiumara e finisce in manette

Quando la Polizia lo ha perquisito aveva con sé tutto l’armamentario necessario a forzare i dispositivi anti taccheggio

Le volanti dell’U.P.G. sono intervenute presso il negozio “Mediaword” dove il 33enne era stato visto da personale della vigilanza asportare due blister antitaccheggio contenenti ciascuno un iPhone ed un blister contenente degli auricolari Air-pods, per poi forzarli con uno strumento che aveva con sé e nasconderne il contenuto nella propria borsa.

Giunto alle casse l’uomo ha pagato un prodotto di poco valore continuando a tenere occultati i dispositivi prelevati di nascosto. All’arrivo dei poliziotti dell’U.P.G. il 33enne è stato trovato in possesso di un magnete ed una placca metallica usati per manomettere le confezioni antitaccheggio e di refurtiva, per un valore di quasi 2000 euro.

L’uomo, che sarà condotto in direttissima questa mattina, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...