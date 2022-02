La sfida dei musicisti genovesi: «Mollate la finale di Sanremo e venite ad ascoltarci dal vivo al Countbasie»

Enrico Testa, che con Alberto Miccichè e Rodolfo Cervetto compone l’Enrico Testa Chromatic Trio: «Cercasi 30/40 persone disposte a non vedere la finale di Sanremo sabato ma di venire al mio concerto. In cambio prometto di fare il possibile per suonare bene, di non spogliarmi, di non mettermi smalto sulle unghie, di non battezzarmi in diretta. Vi aspetto!»

Il riferimento è all’esibizione di alcuni artisti sul palco dell’Ariston, tra cui Achille Lauro, che alla fine del brano, si è auto benedetto versandosi dell’acqua in testa da un’acquasantiera. Al gesto provocatorio, il vaticano aveva risposto sull’Osservatore Romano con sprezzante ironia.

Così i musicisti genovesi cercano spettatori che vogliano assistere a un concerto per la musica e non per lo show ad ogni costo come accade sul palco del Teatro Ariston.

La scaletta del concerto che sfida Sanremo consiste in una varietà di brani che hanno caratterizzato la formazione musicale di Enrico Testa. Un viaggio musicale che spazia da Gershwin, a Cole Porter, a Chet Baker, Caetano Veloso, Stevie Wonder, Chick Corea e molti altri.

Il Chromatic Trio è composto da Enrico Testa all’armonica cromatica e alla chitarra, Alberto Micciché al basso, Rodolfo Cervetto alla batteria.

Dopo aver registrato due dischi in quartetto, Enrico Testa, nel 2012 ha iniziato a sviluppare questo progetto in trio con un chiaro obiettivo: quello di utilizzare una sezione ritmica sulla quale l’armonica cromatica e la chitarra potessero esprimersi liberamente sfruttando al massimo le loro caratteristiche.

Grazie alla padronanza tecnica, al suono e al lirismo dei due musicisti che lo accompagnano, questo progetto ha raggiunto negli anni obiettivi sempre più soddisfacenti.

Il nome “Chromatic Trio” esprime un duplice significato. In primis è sicuramente dedicato all’armonica cromatica, regina di questo progetto. Vuole però anche essere un richiamo ed un’allusione alla tavola cromatica sonora rappresentata dalla varietà di atmosfere che questo progetto propone.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it

Sabato 5 febbraio, ore 21.00 – Ingresso 15€ con tessera arci

MY FAVOURITE TUNES

Enrico Testa Chromatic Trio

Enrico Testa – Chitarra, Armonica cromatica

Alberto Miccichè – Basso

Rodolfo Cervetto – Batteria

APERTURA DEL CLUB AL PUBBLICO: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

INIZIO CONCERTO: ore 21.00

In conformità al decreto legge del 26/11/2021, n. 172 si potrà accedere ai concerti solo presentando il SUPER Green Pass e indossando MASCHERINA FFP2.

All’interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...