Intesta il contratto Enel a un altra persona che si trova un debito da 30 mila euro. Denunciata

La 30enne, individuata dai Carabinieri, ha intestato il contratto a un 45enne di Molassana. Lo usava per dare energia a un caravan a uso abitativo con cui girava per lavoro i circhi che si esibivano nel Nord Italia

I carabinieri di Molassana, dopo la denuncia sporta da un 45enne genovese, identificavano e denunciavano all’Autorità Giudiziaria per il reato di sostituzione di persona e truffa, una 30 enne incensurata. La donna, sostituitasi al denunciante, stipulava un contratto per la fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione di caravan ad uso abitativo, impegnati nei circhi e spettacoli in tutto il nord Italia, intestandolo alla parte offesa e determinando un debito di oltre 30.000 euro.

