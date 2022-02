Offrono cocaina ai carabinieri in borghesi. Arrestati

È successo davanti a Porta di Vacca. I due avevano con sé 7 grammi di stupefacente e 1.500 euro in contanti

Nel pomeriggio, durante l’ennesimo servizio nel centro storico teso a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti con l’impiego di pattuglie in divisa e in abiti civili, i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, traevano in arresto, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un senegalese e un ghanese, entrambi 30 enni, con specifici precedenti di polizia. I carabinieri, in abiti civili, mentre transitavano da via Porta di Vacca, venivano avvicinati dai due stranieri che offrivano loro l’acquisto di cocaina. I militari li bloccavano e perquisivano trovandoli in possesso di 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e della somma di circa 1.500 euro in contanti.

