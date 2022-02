AAA cercasi formatori volontari per laboratorio sociale di sartoria per la casa

Sono sempre più rari gli esperti di un lavoro manuale che rischia di scomparire. A cercare chi insegni ai futuri addetti al laboratorio i segreti del mestiere è l’associazione “Il Cesto”

L’associazione “Il Ce.Sto” cerca volontari con esperienza di cucito e arredo in tessuto e/o tappezzieri in stoffa per la creazione di un nuovo laboratorio di sartoria per la casa. I volontari avrebbero il compito di formare i futuri addetti al laboratorio.

L’associazione chiede, se possibile, la disponibilità una volta la settimana per dare continuità alla formazione, ma sono benvenute anche disponibilità da concordare.

Chi fosse disponibile può scrivere all’associazione alla mail associazione@ilcesto.org

Mi piace: Mi piace Caricamento...