Stanno intervenendo i Vigili del fuoco, presenti insieme alla Polizia locale per le questioni legate alla viabilità

Perdita di gas a Quinto, in via Nullo. Sul posto i Vvf, la Polizia locale per la chiusura della strada e i tecnici Ireti. Il traffico è al momento interrotto.

Articolo in aggiornamento

