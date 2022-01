Ambulanze ferme al pronto soccorso del Galliera da 3 ore e mezza

Le pubbliche assistenze hanno i servizi bloccati perché non riescono a ripartire. All’ospedale di Carignano un gran numero di pazienti

Ambulanze bloccate al pronto soccorso del Galliera. Le pubbliche assistenze denunciano che avendo i mezzi bloccati lì non possono procedere col loro lavoro di assistenza in emergenza. Hanno alcune richieste in attesa.

Sono 170 le persone in attesa nei pronto soccorso genovesi. Al Galliera, di questi ce ne sono 56, di cui 7 codici rossi. Il pronto soccorso dell’ospedale ha segnalato la circostanza al 118 chiedendo di rallentare gli afflussi. Le ambulanze delle pubbliche assistenze, dice il primario, dottor Paolo Cremonesi, dovrebbero essere liberate verso le 14-14:30.

