Controlli della Polizia locale, l’ironia corre in rete: agenti in borghese a controllare la velocità di Jacobs e della F1

Stanno impazzando per le chat alcune foto elaborate in cui gli agenti che in borghese controllano le strisce pedonali per comminare eventuali sanzioni verificano la velocità di un’attrazione di un luna park, la linea di arrivo della medaglia d’oro Jacobs e persino quella del GP di Formula uno

Premettendo che siamo favorevoli ai controlli e che ben sappiamo che il giro di vite sulla sicurezza stradale ha già salvato molte vite umane, le vignette mute non possono che strapparci un sorriso.

Tutto è cominciato questa mattina quando ha cominciato a girare la prima immagine, quella vera, con due agenti di spalle con uno zaino da studenti sulle spalle. Peccato che spunti, da dietro, la paletta. Subito dopo sono comparse in rete queste vignette mute. Gli agenti rischiano di finire come il John Travolta confuso e spaesato in Pulp Fiction che da anni gira sulla rete appiccicato a qualsiasi contesto.

Se gli autori dei Photoshop desiderano manifestarsi, aggiungeremo volentieri il loro nome.

