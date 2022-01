Muore sulle scale del palazzo, trovato solo il giorno dopo

È intervenuta la Pubblica assistenza di Nervi, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per lui, deceduto ormai da molte ore

È successo ieri mattina in via Gabriele Rossetti, nel levante della città. L’uomo è deceduto a seguito di un malore, probabilmente un infarto, pare addirittura la sera precedente: sarà il medico legale a stabilire cause e tempi. Certamente non aveva addosso segni di violenza. Dal momento della morte nessuno era, evidentemente, passato in quel posto delle parti comuni del palazzo.

Quando lo hanno trovato riverso nelle scale del palazzo, il 118 ha inviato i soccorsi, auto medica e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Nervi, ma il loro intervento è risultato inutile: non è rimasto altro da fare che informare il magistrato.

