Poche fiamme, ma tanto fumo: l’anziano ha rischiato l’intossicazione

La scorsa notte i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono stati impegnati a Bargagli per l’incendio di una abitazione. Giunti sul posto hanno dapprima portato in salvo l’uomo lì residente, classe 1938, consegnandolo alle cure del 118. L’abitazione, nonostante vi fossero poche fiamme, era invasa da un denso fumo generatosi per presunte cause elettriche.

