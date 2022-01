Biblioteca Universitaria, aprono le mostre dedicate al Giorno della Memoria

Tre iniziative: “I simboli cuciti nelle vesti. Internati per la fede: i Testimoni di Geova”, “Voci dell’Olocausto” e “Viaggio nella Memoria”. Lunedì, invece, il concerto organizzato da associazione Amici del Teatro Carlo Felice e Conservatorio Niccolò Paganini

𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲, nuovo appuntamento con i concerti organizzati dall’associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini.

Il 𝗗𝗨𝗢 𝗪𝗔𝗡𝗜𝗦𝗜𝗘𝗩𝗜𝗖𝗛 – 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗣𝗜𝗢𝗡𝗘, violino e pianoforte, eseguirà il seguente programma:

𝗟. 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗘𝗘𝗧𝗛𝗢𝗩𝗘𝗡, sonata op. 24 n. 5 “primavera” allego – adagio – scherzo – rondò

𝗨. 𝗔𝗥𝗠𝗢𝗡𝗜, “in memoria dei bambini morti a gaza” lento doloroso – più mosso – cadenza – finale

𝗘. 𝗬𝗦𝗔𝗬𝗘, dalla sonata n. 2 prelude, “obsession” (violino solo)

𝗔. 𝗣𝗜𝗔𝗭𝗭𝗢𝗟𝗟𝗔, “milonga del angel” (pianoforte solo)

𝗔. 𝗣𝗜𝗔𝗭𝗭𝗢𝗟𝗟𝗔, da “histoire du tango”: “café 1930” – “night club 196”

Martedì 25 gennaio, ore 17

La Biblioteca Universitaria di Genova aderisce alla XIV EDIZIONE DI “SEGRETE. TRACCE DI MEMORIA”.

Inaugurazione di tre mostre:

“I simboli cuciti nelle vesti. Internati per la fede: i Testimoni di Geova”

a cura di Domenico Criaco. La mostra vuole ricordare lo sterminio criminale effettuato da parte dalla Germania nazista, a partire dal 1933, contro coloro che erano considerati ‘diversi’; in particolare l’esposizione illustra la persecuzione della minoranza religiosa dei Testimoni di Geova sotto il regime nazista.

“Voci dell’Olocausto” a cura di Alberto Nocerino. Un percorso alfabetico secondo l’alfabeto latino affiancato, se possibile, all’alfabeto ebraico, con 25 pagine tratte dal Dizionario dell’Olocausto. Emergono frammenti di voci, lemmi e persone che consentono di andare incontro a tutte le diversità e alla Letteratura che dall’alfabeto si è generata.

“Viaggio nella Memoria” a cura di Mariangela Bruno e Sabina Errile. Si invita a intraprendere un viaggio nella Memoria attraverso una selezione di libri a cui sono stati associati dei video, a completare il percorso della parola con una partecipazione emotiva. 27 volumi per richiamare la data del Giorno della Memoria, il 27 gennaio.

Alcuni oggetti rievocano la quotidianità e, al contempo, un frammento della vita di quella umanità scomparsa per sempre a seguito della persecuzione nazista.

Le tre mostre saranno fruibili sino al 7 febbraio, secondo l’orario di apertura della BUGe.

In collaborazione con “Segrete. Tracce di Memoria” – XIV edizione, a cura di Art Commission di Virginia Monteverde -Palazzo Ducale, 20 gennaio/6 febbraio 2022

Proseguono le mostre in BUGe.

Sino al 31 gennaio 2022, nella Galleria fotografica a piano terra, sarà visitabile la mostra Leggere per non perdere il filo… e la memoria. Il libro e non la spada avrai nella mano: un percorso di ‘istigazione alla lettura’, con le fotografie di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto. Si dice che oltre il 60% della popolazione non legga nemmeno un libro all’anno e che un’altra grande parte sfogli il giornale solo al bar. Gli autori si sono prefissi l’obiettivo di stimolare la discussione al proposito e, perché no, la voglia di leggere: tema quanto mai urgente per una grande biblioteca pubblica come l’universitaria.

Sino al 10 febbraio 2022, A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video

la mostra bibliografica che illustra l’interesse e la fortuna dell’opera di Dante Alighieri nel corso dei secoli, attraverso manoscritti e meravigliosi libri a stampa del quattro, cinque e settecento (al 3° piano della biblioteca), sino alle edizioni più moderne, esposte a piano terra. Il percorso espositivo delinea l’impatto e la divulgazione dell’opera dantesca entro il contesto culturale italiano, e in particolare l’influenza su alcune personalità, come Edoardo Sanguineti, la cui raccolta libraria è conservata – il ‘Magazzino Sanguineti’ – nella Biblioteca Universitaria dsi Genova.

L’accesso in Biblioteca è consentito con mascherina FFP2 e Super Green Pass

Cs a cura di ufficio eventi culturali buge (Alberto Nocerino – 010 2546447)

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010 2546 431 – bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it

