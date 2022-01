I funerali di Camillo Milli: amici e parenti, ma nessun vip del cinema o della tv

Camillo Migliori (questo il suo vero nome) era nato a Milano 92 anni fa. È spirato a pochi giorni dalla scomparsa della moglie Mariangela

Nonostante abbia recitato per decenni insieme ad attori famosi, nessuno di questi s’è presentato oggi nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo al funerale curato da Asef.

Milli aveva debuttato con Strehler nel 1951 e aveva calcato il palcoscenico e i set cinematografici per decine di anni. Certo, molti dei celebri attori con cui ha recitato non ci sono più: da Paolo Villaggio ad Alberto Sordi. Non si è visto Lino Banfi, con cui tutti lo ricordano ne “L’allenatore nel Pallone”.

Migliori aveva scelto di vivere a Genova da tanti anni e qui è morto, nella casa di riposo Don Orione Paverano dove era ricoverato a causa delle conseguenze del Covid.

Dopo la funzione, incominciata alle 14:30, gli uomini di Asef hanno trasferito la salma dell’attore a Staglieno dove aveva scelto di essere cremato.

