Ragazzo straniero trova un portafogli con soldi e documenti e lo consegna alla Polizia di Stato

È successo ieri in piazza Palermo. Dentro c’erano soldi, documenti, carte di credito. È stato restituito alla proprietaria dalla Polstrada

Ha ritrovato un portafogli con banconote di diversi tagli, carte di credito e documenti personali e lo ha consegnato alla Polizia che lo ha restituito alla proprietaria.

Un esempio di senso civico dimostrato da un trentenne straniero che svolge l’attività di dogsitter nel capoluogo ligure. Lo stesso, nella giornata di ieri dopo aver ritrovato un portafogli contenente banconote e carte di credito si è presentato presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Genova per consegnare tutto agli operatori che hanno provveduto a rintracciare immediatamente la proprietaria, una donna di Genova, residente nel quartiere Foce. Quest’ultima contenta di aver ritrovato il portafogli perso poco prima, nella zona del mercato di piazza Palermo, ha manifestato apprezzamento per il gesto del giovane ringraziando anche gli agenti della Polstrada per la tempestività dimostrata.

