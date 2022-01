Covid, sono quasi 16mila i casi testati solo con antigenico rapido inseriti per certificare la malattia

Sono 15.834 i cittadini che, dal 20 dicembre compreso, hanno atteso il tampone molecolare a casa per comprovare la positività e o non lo hanno mai ricevuto o gli è stato fatto quando erano già diventati negativi. Il recupero dei dati serve per il green pass rinforzato. I casi in più rispetto al 19 dicembre risultano ad oggi 50.391, più di 2.290 al giorno in media. I casi in più rispetto a quelli asseverati con i tamponi molecolari sono circa 720 al giorno in media, circa un terzo di quelli totali

Il comunicato della Regione

«Conseguentemente all’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria 1/22, è in corso di implementazione la procedura informatica per attribuire la residenza ai soggetti positivi confermati sia da tampone molecolare sia solo test antigenico rapido. L’incremento odierno dei casi postivi è pari a 2.204. La Regione precisa che, considerata l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20/12/2021 (retroattività 21 giorni), sono stati recuperati retroattivamente tali dati. L’incremento totale dal 20/12/2021 di casi positivi (compresi guariti e deceduti) è di 17.858».



Abbiamo fatto qualche calcolo anche noi

34.557 sono stati i nuovi positivi con tampone molecolare dal 20 dicembre (compreso) ad oggi, giorno in cui si sommano anche gli antigenici delle ultime 24 ore per l’entrata in vigore dell’ordinanza (abbiamo fatto la somma dei positivi comunicati giorno per giorno).

I casi totali dall’inizio dell’epidemia dichiarati al 19 dicembre erano 134.305 secondo il bollettino regionale

I casi totali dall’inizio dell’epidemia dichiarati al 9 gennaio erano 166.838 secondo il bollettino regionale (32.533 in più)

I casi totali dall’inizio dell’epidemia dichiarati ad oggi, 10 gennaio, sono 184.696, esattamente i 17.858 dichiarati in più rispetto a ieri. Di questi, 2.024 sono i nuovi casi di oggi, da sottrarre all’incremento odierno per ottenere il numero di tamponi antigenici validati. Il risultato è di 15.834 casi che non erano stati conteggiati (perché non confermati col tampone molecolare) e che sono stati inseriti ora prendendo per buoni, come da ordinanza, i test antigenici rapidi dal 20 dicembre ad oggi.

Nuovi positivi dichiarati giorno per giorno 20 dicembre 2021 610 21 dicembre 869 22 dicembre 1129 23 dicembre 1144 24 dicembre 1459 25 dicembre 1451 26 dicembre 643 27 dicembre 469 28 dicembre 1146 29 dicembre 1634 30 dicembre 1781 31 dicembre 2240 1 gennaio 2022 2432 2 gennaio 1265 3 gennaio 815 4 gennaio 2068 5 gennaio 2231 6 gennaio 3066 7 gennaio 1946 8 gennaio 2423 9 gennaio 1532 10 gennaio 2204 Totale 34.557

Mi piace: Mi piace Caricamento...