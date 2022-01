Ricercata, va in giro con cappellino vistoso e ruba in borse e zaini. Arrestata

In manette per i vecchi reati e denunciata per le nuove “prodezze” in un negozio di via XX Settembre

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 42enne su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova lo scorso luglio, denunciandola altresì per tentato furto aggravato.

Ieri pomeriggio la donna, vestita con un vistoso cappellino celeste ed un poncho, è entrata all’interno di un negozio di abbigliamento del centro, si è avvicinata ad una cliente tanto da appoggiare lo scialle sul suo zaino e trafugare il suo portafoglio.

La mossa però è stata notata da un’altra cliente che ha urlato per avvisare la vittima. La 42enne, togliendosi subito il cappellino per confondersi tra la folla, ha gettato il maltolto sotto un espositore e ha tentato la fuga, ma senza successo. Fermata da un astante, la donna è stata condotta in Questura dalla volante dell’ U.P.G. subito intervenuta sul posto. Da controlli più approfonditi è emerso un ordine di carcerazione per precedenti reati contro il patrimonio e la donna è stata condotta in carcere.

Sempre ieri, anche il Commissariato Cornigliano ha rintracciato un uomo, destinatario di un ripristino di ordine di carcerazione, e lo ha portato a Marassi dove sconterà 8 mesi di reclusione.

