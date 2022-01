San Martino: alle 18 ancora nessun nato. Delle due partorienti presenti, una è positiva al Covid

D alla mezzanotte cinque minori al pronto soccorso per uso di stupefacenti e/o abuso di alcol. Due di questi hanno 15 anni e sono in coma etilico

Dalla mezzanotte alle 7 di stamani il Pronto Soccorso del San Martino ha processato 34 persone, di cui:

2 aggrediti

8 persone per uso di sostanze stupefacenti e abuso etilico (di questi 5 minori, di cui 2 quindicenni in coma etilico)

1 ferita causata da fuochi artificiali (di lieve entità)

3 traumatizzati

2 persone (di cui una intubata) per assunzioni incongrue di alcol e farmaci

Nella giornata di ieri (31/12) sono stati registrati 7 accessi Covid+, contro le 10 dimissioni a seguito di negatività al tampone post degenza.

Alle 17:45, non sono state registrate nuove nascite presso la nostra struttura in queste prime ore del 2022. Il direttore della Neonatologia, dottor Cesare Arioni, ha però segnalato e previsto due nascite, indicativamente in tarda serata. Una delle due partorienti è positiva al Covid e trattata nelle aree appositamente attrezzate.

Infine il San Martino segnala la visita del Direttore Generale, Salvatore Giuffrida, presso il Pronto soccorso, il Padiglione 12 e le centrali 118/112, dove è passato a salutare i professionisti in turno nel giorno di festa delle varie strutture.

Mi piace: Mi piace Caricamento...