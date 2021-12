L’uomo, nonostante non sia rimasto ferito nella caduta, non riusciva più a risalire

II Vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, per soccorre un uomo che, per recuperare il proprio cane, è scivolato in una scarpata lungo il fiume ad Avegno alta

Vigili del fuoco hanno approntato una manovra alpinistica di calata e recupero ed hanno portato in salvo sia il cane sia il suo padrone.

