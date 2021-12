Ruba oltre mille euro di profumi alla Coin e finge un malore. Arrestata dalla Polizia locale

La cinquantacinquenne aveva messo i profumi in una borsa schermata artigianalmente nella speranza di farla franca

Ieri pomeriggio la pattuglia del nucleo reati Predatori dell’Unità territoriale Centro ha riconosciuto dentro al grande magazzino Coin di via XX una donna di 54 anni già nota per essere l’autrice di taccheggi in attività commerciali del centro, cinque nel corso dell’anno. La cinquantaquattrenne, di origine dominicana, vagava per il reparto uomo e per la profumeria per poi guadagnare l’uscita superando le barriere anti taccheggio senza che queste facessero scattare l’allarme. Il personale del nucleo la raggiungeva nonostante una connazionale della donna tentasse di distrarre gli agenti. La cinquantacinquenne aveva nella borsa, schermata artigianalmente proprio per evitare di far scattare gli allarmi, dieci confezioni di profumo di note marche per un valore totale di 1.094,90 euro. Una volta fermata, la donna ha detto di essere vittima di un malore e per questo è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso del Galliera, dove è stata visitata e dimessa in buone condizioni di salute. È stata arrestata per tentato furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento (la borsa schermata). Stamattina, al processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso per la donna l’obbligo di presentazione quotidiana presso i carabinieri di Rivarolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...