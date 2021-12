Rifiuta di mettere la mascherina e scappa: inseguimento a piedi della Pl da via XX a via Lomellini

È successo questo pomeriggio quando l’uomo, un italiano, per tentare di sfuggire ai controlli, ha scontrato, spintonato e fatto cadere a terra diverse persone nelle affollatissime strade del centro

L’uomo camminava in via XX Settembre senza mascherina, in violazione delle vigenti disposizioni. Fermato dagli agenti dell’Unità territoriale Centro, ha rifiutato di declinare le generalità e di indossare la mascherina, quindi di è dato alla fuga, letteralmente travolgendo i passanti che trovava sulla sua strada in una via affollatissima per gli ultimi giorni di shopping prima di latale.

Gli agenti hanno lanciato via radio la richiesta di intervento ai colleghi e hanno cominciato a inseguirlo a piedi, mentre altri agenti correvano in ausilio. A fermare l’uomo all’intersezione di via Lomellini è stata una pattuglia del reparto Sicurezza urbana. Visto che dava in escandescenze, hanno dovuto ammanettarlo.



Al momento è nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione nel gabinetto di fotosegnalamento del reparto Giudiziaria.

Gli saranno contestati rifiuto di generalità, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle disposizioni di prevenzione Covid.

