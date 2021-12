Contagi, anche la Liguria in rosso scuro. In Italia in giallo solo Sardegna, Molise e Puglia

23 Dicembre 2021

23 Dicembre 2021 Enti Pubblici e Politica La mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Così viene rappresentata la situazione del contagio Covid. Resta in verde solo la Romania. La Liguria, con tutto il nord Italia, è in rosso scuro Indicatore combinato: tasso di notifica a 14 giorni, tasso di test e positività al test, aggiornato il 23 dicembre 2021 Le mappe sono pubblicate dall’ECDC ogni giovedì a sostegno della raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 , adottata dagli Stati membri dell’UE il 13 ottobre 2020 e modificata il 28 gennaio 2021 e 14 giugno 2021 . Le mappe si basano sui dati comunicati dagli Stati membri dell’UE al database del Sistema di sorveglianza europeo (TESSy) entro le 23:59 di ogni martedì. Le aree sono contrassegnate con i seguenti colori (si noti che dal 17 giugno 2021 le regioni sono classificate secondo i criteri dell’ultima modifica della raccomandazione del Consiglio): Verde: se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all’1%

Arancione: se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%; o il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all’1%; o il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%

Rosso: se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a 200 e il tasso di positività al test dei test per l’infezione da COVID-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500

Rosso scuro: se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è 500 o più

Grigio: se le informazioni sono insufficienti o se il tasso di test è inferiore a 300 casi per 100.000.



