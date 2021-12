La variante Omicron è già responsabile di oltre il 28% dei contagi in Italia

In corso la cabina di regia a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti in discussione l’accorciamento a 6 mesi della validità del green pass, l’obbligo di mascherine Ffp2 all’aperto e tamponi ai vaccinati tra 2ª e 3º dose nelle situazioni di possibile affollamento. Sul tavolo anche l’obbligo vaccinale. Il premier Draghi: «Le decisioni saranno dettate dai dati, non dalla politica». Intanto nei pronto soccorso genovesi ci sono, alle 11:30, 188 persone di cui 32 in codice rosso

La diffusione di Omicron in Italia è del 28,2%. La notizia arriva dall’Iss alla cabina di regia in corso, stamani, a Palazzo Chigi, alla luce dei primi dati del flash surve. Oltre al premier Mario Draghi e ai “tecnici” partecipano i capogruppo di maggioranza, ma il Presidente del consiglio ha già detto chiaro che le decisioni saranno prese in base i dati e non per scelta politica.

