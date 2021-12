Stacca con un accendino la placca antitaccheggio e ruba pantaloni. Arrestato

L’addetto alla sicurezza dell’Upim lo ha scoperto e ha chiamato la Polizia di Stato per l’arresto

Via XX Settembre, ore 9,45 La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 41enne per tentato furto aggravato.

Ieri mattina personale delle Volanti dell’UPG è stato inviato in via XX Settembre in quanto l’addetto alla vigilanza della Upim stava seguendo un soggetto che aveva appena effettuato un furto all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta raggiunto si è accertato che occultati all’interno dei suoi indumenti c’erano un paio di pantaloni del valore di 29,99 euro ed un accendino che era stato utilizzato per staccare la placca antitaccheggio del capo rubato che è stata rinvenuta con segni di bruciatura dietro uno scaffale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...