Anziano vaga in stato confusionale vicino al casello, soccorso dalla Polstrada

È intervenuta, su richiesta dei poliziotti, anche un’ambulanza per verificare le sue condizioni di salute

Nel primissimo pomeriggio infatti, un pattuglia della Stradale di Imperia in servizio lungo la autostrada Genova/Ventimiglia ha rintracciato un anziano che vagava a piedi in stato confusionale nei pressi del casello di Borghetto S.Spirito. Dopo averlo messo in condizioni di sicurezza e atteso insieme a lui l’arrivo di un’ambulanza per verificarne le condizioni di salute, gli operatori, tramite il Centro Operativo Autostradale sono riusciti ad avvisare i familiari.

