Perde il portafoglio con 540 euro lasciandolo sul tetto dell’auto. Trovato e restituito dalla Polstrada

Altro denaro ritrovato da un passante a Sestri Levante. I poliziotti lo hanno lasciato alla Casa Comunale. Chi lo ha perso?

Sulla A/10, una pattuglia della Polizia Stradale di Genova ha trovato nei pressi dell’area di servizio S. Cristoforo nord, un giubbino con all’interno un portafoglio contenente documenti e 540 euro in contanti. Gli operatori del C.O.A. hanno rintracciato in un breve lasso tempo il proprietario che, alla pattuglia che gli ha restituito il portafoglio, ha riferito di aver appoggiato il giubbotto sul tetto dell’auto per sistemare i bagagli per poi ripartire dimenticandosene.

In serata una pattuglia del Distaccamento di Chiavari, su segnalazione di un passante, ha rinvenuto un’altra somma di denaro nell’ambito della viabilità ordinaria nel comune di Sestri Levante. Non essendo riusciti a risalire al proprietario, gli operatori hanno depositato il denaro presso la Casa Comunale di Sestri Levante, in attesa che si faccia vivo il legittimo proprietario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...