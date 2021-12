Conducenti incolumi. I Vigili del fuoco hanno spostato i mezzi

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Perrone per incidente stradale. Fortunatamente gli occupanti dei mezzi sono usciti incolumi. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi.

