Primo giorno di zona gialla, la Polizia locale sanziona 7 persone senza mascherina

Multe anche per 19 persone senza green pass (o che non hanno ottemperato all’obbligo di controllare i green pass) nei pubblici esercizi

Primi controlli per verificare il rispetto delle regole anti covid in zona gialla, in cui la Liguria è entrata a inizio settimana alla luce del forte peggioramento dei dati relativi all’epidemia: numero di contagiati, ospedalizzati e terapie intensive. La Polizia locale ha sanzionato 7 persone che circolavano senza il prescritto dispositivo di protezione individuale.

Ben 19, invece, nonostante l’obbligo non sia una novità e sia in corso di validità da tempo, le persone sanzionate perché pizzicate nei pubblici esercizi senza green pass.

