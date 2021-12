Piana: «Dal Ministero arrivano i fondi per la copertura di Lungomare Canepa»

Il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana: «A gennaio il Comune potrà dare il via al bando per la progettazione e quindi potrà essere finalmente realizzato l’intervento di rigenerazione urbana, molto atteso da residenti e territorio»

«Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha accolto la richiesta di finanziamento per la progettazione definitiva dell’opera di copertura di Lungomare Canepa a Sampierdarena – dice Piana -. Per Genova è un risultato importante, ottenuto anche grazie al proficuo lavoro del nostro viceministro Alessandro Morelli e del deputato genovese Edoardo Rixi. Si tratta della realizzazione in superficie del nuovo Parco urbano lineare. A gennaio il Comune potrà dare il via al bando per la progettazione e quindi potrà essere finalmente realizzato l’intervento di rigenerazione urbana, molto atteso da residenti e territorio».

Mi piace: Mi piace Caricamento...