Anatra vaga nel traffico in via Tolemaide. Salvata da Termanini e rimessa in libertà

15 Dicembre 2021

15 Dicembre 2021 Oggi a Genova La guardia zoofila che l’ha salvata dalle auto la ha rimessa stamattina in libertà nel torrente Sturla La richiesta di intervento era arrivata ieri sera: l’anatra vagolava tra le auto nella trafficatissima via Tolemaide, dove rischiava di venire schiacciata. Gian Lorenzo Termanini l’ha catturata non senza difficoltà e messa al sicuro, dopo averle dato cibo e acqua. Stamattina, poi, l’ha portata sulle rive del Torrente Sturla dove ci sono altri volatici, con cui ha fatto subito amicizia. Condividi: E-mail

