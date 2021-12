Autostrade: fino a 7 chilometri di coda per incidenti con feriti e cantieri

La situazione più difficile in A12 (dove, come in A10, si è verificato un incidente con feriti), ma su tutte le autostrade intorno a Genova si registrano lunghe code. Ecco la situazione alle 10

Sulla A12 Genova-Rosignano, tra Chiavari e Rapallo, verso Genova, ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente tra 3 auto avvenuto all’altezza del km 29+900. Coda di 4 km tra Recco e Chiavari. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

A7: coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per incidente, coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 3 km tra Genova Pra’ e Genova Pegli per incidente. Coda di 4 km tra Varazze e Albisola per lavori. Per ora abbiamo notizia di due feriti, soccorsi dal 118 e trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde al Villa Scassi.

Ancora in A12, al di là dell’incidente, coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori, coda di 3 km tra Rapallo e Recco per lavori; Coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori; Coda di 4 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...