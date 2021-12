Covid: 30 in terapia intensiva, un morto anche oggi, quasi 600 nuovi casi e 14 in più in ospedale

10 Dicembre 2021

10 Dicembre 2021 Oggi a Genova La quarta ondata Covid continua a correre: a Genova (area Asl 3) ben 185 nuovi positivi. Sono 598 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.008 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.359 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. IMPERIA (Asl 1): 168

SAVONA (Asl 2): 109

GENOVA: 272, di cui: • Asl 3: 185

• Asl 4: 87 LA SPEZIA (Asl 5): 49 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0 Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati