A Bogliasco, sabato 11 e domenica 12 l’albero dei bimbi, l’arte del pandolce, concerto di Natale e confuego

A Bogliasco continuano gli eventi dedicati al Natale: questo weekend tanti appuntamenti, incluso il recupero degli appuntamenti inizialmente previsti per l’8 dicembre e annullati causa allerta neve. Sabato giornata per i bambini, domenica le tradizioni e il confuego

Il programma del weekend

Sabato 11 dicembre alle ore 15 “L’albero dei bambini”: le bambine e i bambini di Bogliasco decorano il loro albero portando una pallina. Giardini sotto piazza Trento Trieste. In piazza XXVI Aprile invece dalle 15,30 c’è “Elfinfesta”, giochi per bambini a cura dell’Associazione Macramè, in contemporanea giochi per i piccolissimi con il nido “La trottola dei colori”, alle 16,15 presentazione del libro ‘Bimbo blu’ di Anita Chieppa, merenda per tutti.

Domenica 12 dicembre dalle 15 in piazza XXVI Aprile “Realizzazione del pandolce genovese”: due chiacchiere con Gianna Tasso sulle usanze del passato legate al pandolce, alla tavola e alle decorazioni di Natale. Laboratorio di casette e capanne del presepe (prenotazione in Pro Loco). E ancora la tradizionale cioccolata calda e vin brulè a cura di Alpini e Volontari. Musica con il concerto dei Cabit Compagnia Teatro Nudo e alle 17,30 appuntamento con il confuego a cura dei VAB Kolibrì Bogliasco.

INFO SUI CABIT:

I Cabit mettono in scena un viaggio-spettacolo attraverso le musiche di festa tradizionali liguri con suggestioni mediterranee. Cabit in concerto: “Il natale e la tradizione ligure”: Edmondo Romano sax, clarinetto, flauti, cornamuse, ocarina; Davide Baglietto cornamuse, flauti, tastiera; Matteo Merli voce; Luca Schiappacasse chitarra acustica; Olmo Manzano percussioni.

