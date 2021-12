Domenica, all’orto collettivo di Albaro, la festa di Santa Lucia

Un gruppo di famiglie cura un orto collettivo nel quartiere di Albaro in via Byron che è stato offerto gratuitamente dalle suore di casa Raffael che abitano il convento. All’interno ospitano famiglie indigenti, profughi, persone in difficoltà nel vero spirito caritatevole cristiano

«Domenica 12 dicembre, giorno antecedente a quello dedicato a Santa Lucia, abbiamo organizzato un evento molto lontano da quelli che sappiamo essere i festeggiamenti svedesi, ma sicuramente con spirito simile dicono le famiglie dell’orto insieme a suor Emmanuel Iannino -. Alle 10 si aprirà il mercatino con tantissimi dolci donati da le Fornarine e Dulcis in forno di Dara, antichità e artigianato. Alle 11:30 la Messa. Alle 16 la maestra Montessori Stefania Agaccio racconterà ai bimbi la notte di Santa Lucia sul sagrato della chiesa. Alle 17 ci sarà un piccolo concerto per chitarra e violino degli Amici di Paganini all’interno della chiesa (causa covid posti limitati accesso in ordine di arrivo).

Gli eventi sono tutti gratuiti.

«Speriamo possa essere di aiuto alle suore e a far conoscere una realtà così importante» concludono le famiglie.

