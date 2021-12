Ha 86 anni il guidatore dell’auto che ieri ha falciato ad Albaro la donna ora in prognosi riservata

Lei ha 58 anni e attraversava sulle strisce. L’anziano, semplicemente, non l’avrebbe vista e ora sarà denunciato per lesioni stradali gravissime mentre la donna è in rianimazione al San Martino

È successo ieri in via Pisa dove la signora stava regolarmente attraversando sulle strisce. L’anziano alla guida dell’auto non l’ha vista e l’ha travolta. Il veicolo è stato sequestrato dal nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale.

La donna è stata soccorsa, ieri, dal 118 in codice rosso ricoverata ieri in rianimazione al San Martino per trauma cranico. Sul posto non ha perso sangue.

