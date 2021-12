Allerta neve prolungata fino alle 16. Limitate le linee Amt 477 (Cartagenova) e 481 (Pino Sottano)

Disagi sulle alture. Ripreso il servizio di trasporto pubblico sulle linee 192 e 199 che alle 10 si fermava in via Novella

Le uniche limitazioni alle ore 11.00 riguardano le linee:

477 che non raggiunge Cartagenova;

481 che è limitata a Pino Sottano.

Sono tornate regolari le linee 192 e 199.

Servizio provinciale pressoché regolare su tutte le linee.

L’ALLERTA METEO PER NEVE emanata da Arpal oggi mercoledì 8 dicembre terminerà così:

· GIALLA SU INTERNO A (PONENTE) FINO ALLE 20.00

· GIALLA SUI COMUNI COSTIERI DI B (CENTRO DELLA REGIONE) FINO ALLE 16.00

· ARANCIONE SU D ed E (VERSANTI PADANI DI PONENTE E LEVANTE) FINO ALLE 16, POI GIALLA FINO ALLE 20.00

· GIALLA SU INTERNO B FINO ALLE 18.00

Precipitazioni diffuse interessano, dalla notte, un po’ tutta la regione con pioggia generalmente debole ma insistente e nevicate nelle zone interne; quota neve in progressivo abbassamento sul centro Ponente, in particolare sul savonese e la parte più occidentale del genovese.

I nivometri della rete Omirl segnalano alle 11.00 accumuli di 15 centimetri a Monte Settepani (Savona), 14 a Urbe Vara Superiore (Savona), 12 a Dego (Savona), 8 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 5 a Campo Ligure (Genova), un paio di centimetri a Gorra (Valbrevenna, Genova) e Verdeggia (Triora, Imperia). Le temperature sono in netto calo rispetto anche ai valori della notte mentre stanno rinforzando i venti, di tramontana sul centro Ponente, di scirocco a Levante (superati gli 87 km/h con una raffica a Corniolo, lungo la costa spezzina). Per quanto riguarda la pioggia, cumulata massima dalla mezzanotte di 40 millimetri a Testico, nel savonese.

Nelle ore centrali della giornata è attesa la fase più importante di questo passaggio perturbato con precipitazioni nevose nell’interno, fino a zone collinari a ridosso della costa dove, invece, i fiocchi potranno cadere in particolare tra il genovese occidentale e il savonese. I fenomeni proseguiranno, anche se più attenuati, nel pomeriggio, per poi cessare in serata: il rasserenamento del cielo unito, dove sarà presente neve al suolo, al cosiddetto “effetto albedo” porteranno nella prossima notte e le prime ore di domani, giovedì, temperature molto rigide: disagio fisiologico da freddo.

Attenzione anche, ancora, ai venti settentrionali sul centro Ponente, meridionali a Levante, fino a burrasca.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina, reperibile anche qui con la simbologia che illustra i vari fenomeni previsti:



OGGI MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE: Il passaggio di un fronte atlantico determina precipitazioni diffuse fino al pomeriggio con cumulate fino a significative su BC. Possibili rovesci moderati o isolati temporali. Nevicate anche moderate a tutte le quote su D, in calo fino a fondovalle su E, 800-1200 m sui rilievi di C; sparse su interno di A (800-1000 m). Deboli nevicate su interno di B fino a 100-200 m con possibili episodi nevosi fin sulla costa tra Genova e Savona. Fenomeni in attenuazione dalle ore centrali. Venti forti con raffiche fino a burrasca su BC.

DOMANI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE: Residue nevicate sui versanti padani e rilievi di C nelle prime ore della notte. Venti localmente forti settentrionali (40-50 km/h) con raffiche anche superiori sui rilievi e agli sbocchi delle vallate. Disagio fisiologico per freddo e gelate diffuse nelle zone interne al primo mattino. Mare molto mosso.

DOPODOMANI VENERDÌ 10 DICEMBRE: Il veloce passaggio di un fronte da nord-ovest determina precipitazioni sparse su CE e parte orientale di B, tendenti a divenire più diffuse nella seconda parte della giornata su C. Possibili deboli nevicate fino a fondovalle su E, 500-800 m su interno di C. Venti localmente forti 40-50 km/h da nord su AB, da sud-est su C. Mare molto mosso.



Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:





A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).











