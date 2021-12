Ristoratore senza green pass, denunciato e sanzionato dai Carabinieri

I carabinieri, al termine delle verifiche, hanno sanzionato poiché privi di Green Pass non solo il proprietario, ma anche un altro dipendente. Un altro dipendente è riuscito a scappare

I Carabinieri di Camogli, ieri mattina, durante un predisposto servizio volto a verificare le prescrizioni anti covid in quel comune, hanno denunciato per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, favoreggiamento personale e mancata esibizione di documento di identificazione un ristoratore straniero non comunitario 30 enne con pregiudizi di polizia.

Il titolare del locale, durante l’ispezione, risultato privo di documenti d’identità, si rifiutava di fornire le sue generalità e, inoltre, risultava privo di certificazione green pass. L’uomo, proprietario del locale, ha ostacolato i militari nella fase dell’identificazione di un suo dipendente che è riuscito a sottrarsi al controllo

Mi piace: Mi piace Caricamento...