In macchina in via Scarpanto con la cocaina, due denunciati dai CC

Lo stupefacente era diviso in 3 involucri termosaldati

Ieri mattina, nell’ambito di un servizio per il controllo del territorio, la pattuglia della stazione carabinieri di Pegli ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due genovesi pregiudicati di 40 e 50 anni i quali, in via Scarpanto, venivano fermati a bordo di un veicolo. Dopo l’identificazione sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, suddivisi in 3 involucri termosaldati, poi sequestrati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...