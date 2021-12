Bassetti ad Agorà: «Certa quarta dose, dobbiamo solo capire quando»

Il medico alla trasmissione di Rai 3, questa mattina: « Spero arrivi come richiamo annuale, da fare nelle seconda parte dell’anno insieme all’antinfluenzale. Ma se le evidenze ci dicono che la dobbiamo anticipare, la anticiperemo»

«Il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con terza dose, perché senza non abbiamo il muro che ci protegge dalle varianti – ha detto bassetti -. Nel 2022 ci penseremo: credo arrivi quasi certamente una quarta dose, bisogna solo capire quando. Spero arrivi come richiamo annuale, da fare nelle seconda parte dell’anno insieme all’antinfluenzale. Ma se le evidenze ci dicono che la dobbiamo anticipare, la anticiperemo».

«Visto che il vaccino ci difende in modo adeguato, se ci diranno di fare una quarta dose – ha spiegato – la faremo. D’altronde, non mi scandalizzo, visto che mi sono sempre vaccinato una volta l’anno per l’influenza e sapendo che i vaccini, a seconda del tipo, hanno un primo, un secondo, un terzo e a volte un quarto richiamo».

