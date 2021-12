Ubriaco in un bar, minaccia il proprietario e insulta un carabiniere. 40enne arrestato

È successo in via Gobetti, nei pressi della casa dell’uomo già sottoposto a divieto di frequentare i pubblici esercizi della zona

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ieri pomeriggio, ha arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 40 enne genovese pregiudicato.

L’uomo, all’interno di un locale pubblico situato in via Gobetti, in evidente stato di ebbrezza, prima ha minacciato il proprietario dell’esercizio, poi ha inveito contro un carabiniere del nucleo radiomobile libero dal servizio che si trovava all’interno.

Poco dopo, è giunto sul posto l’equipaggio chiamato dal collega e il quarantenne tentando di evitare il controllo, ha opposto resistenza. Bloccato e identificato, da ulteriori accertamenti, emergeva che era sottoposto all’avviso orale con divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici adiacenti alla sua abitazione, ubicata proprio in via Gobetti. Per questo è anche stato denunciato per la violazione della regolaa cui era sottoposto.

