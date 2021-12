La Smart Week scende in piazza: smart city experience e plastic free in piazza Matteotti

Appuntamento oggi e domani in piazza Matteotti dove è possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile

A partire da oggi, ultima giornata della Genova Smart Week dedicata alla mobilità intelligente, e domani sabato 4 dicembre le soluzioni della smart city si toccheranno con mano alla Smart City Experience, l’area espositiva in piazza Matteotti dove sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.



Novità di questa edizione,sempre in Piazza Matteotti, la proposta diun calendario di eventi. Oggi alle 17.30 sarà possibile ascoltare l’esibizione di Chiara Celada accompagnata dal chitarrista Matteo Celada mentre domani, sabato 4 dicembre, alle 9.30, sarà la volta di PLASTIC FREE, una raccolta di plastica e mozziconi, su base volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul pericoloso rapporto tra la l’uomo e plastica, in particolare quella monouso. L’evento è organizzato in collaborazione con Amiu e Università di Genova. Registrazione a questo link.

Sempre sabato 4, alle 12.00, si svolgerà l’Instameet per partecipare alla challenge fotografica#ChooseYourZena. Un’occasione per “catturare” nel centro storico,attraverso fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro in compagnia degli igers genovesi. Saranno messi a disposizione dei partecipanti alcuni mezzi elettrici in prova gratuita. L’evento è organizzato in collaborazione con CIV porto Antico, Segway Genova e BikeFever. Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori della challenge saranno esposti a Palazzo Tursi.

Al pomeriggio, a partire dalle 15, la piazza si animerà con Ballando alla Genova Smart Week protagoniste le compagnie di ballo genovesi: Wild Angels Zena Country, Genova Celeste Tango e Swinging Genova.

Gli eventi sono ad accesso libero, si raccomanda di rispettare le buone norme di comportamento per ridurre le possibilità di diffusione del contagio Covid-19.

Per ulteriori informazioni:

GENOVA SMART WEEK www.genovasmartweek.it

