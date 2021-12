Passeggia per Sampierdarena con droga in tasca e reagisce ai poliziotti. Denunciato

È successo in piazza Vittorio Veneto alle 23.30, quando il 34enne è stato fermato dagli agenti delle volanti

La Polizia di Stato ha denunciato ieri sera un cittadino delle Repubblica Dominicana di 34 anni per il reato di possesso di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, durante il regolare pattugliamento, hanno visto il 34enne passeggiare in piazza Vittorio Venoto ed hanno deciso di controllarlo trovandolo in possesso di 0.20 gr di hashish, 6 gr di cocaina, due forbici e la somma di euro 165 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, ha poi cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti sferrandogli calci e pugni “guadagnandosi” così anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

