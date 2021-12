Tenta il furto in una cantina. La Polizia arresta venticinquenne

I poliziotti sono stati fermati da un cittadino in via Brignole De Ferrari. L’uomo ha segnalato che il giovane aveva appena scassinato la serratura automatica della saracinesca di un garage

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un genovese di 25 anni per il reato di tentato furto, denunciandolo altresì per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I poliziotti della volante del Commissariato Pré, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati fermati da un cittadino che ha segnalato un giovane che aveva appena scassinato la serratura automatica della saracinesca di un garage, dirigendosi all’interno.

Gli operatori lo hanno sorpreso mentre stava rovistando dentro un armadio posto in una cantina, senza aver avuto ancora il tempo di asportare nulla. In tasca aveva un coltello a serramanico multiuso, utilizzato per perpetrare il furto.

Il magistrato ha disposto che il giovane fosse trattenuto presso le guardine della Questura in attesa della direttissima di questa mattina.

