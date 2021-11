Un altro animale abbandonato in via Fillak. È una cavia peruviana

A denunciarlo è ancora la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini: «L’animale è stato probabilmente abbandonato insieme ai due coniglietti trovati ieri. Chi ha informazioni su chi ha abbandonato gli animali mi contatti». L’autore del gesto, se sarà trovato, rischia fino a 10 mila euro di sanzione

Un altro abbandono in via Fillak: «Si tratta di una bellissima cavia peruviana prelevata bagnata e infreddolita poco distante da dove erano già stati recuperati due coniglietti nani – dice Termanini -. Non è escluso che si tratti del medesimo atto criminoso, punito a norma ex art. 727 c.p. con ammenda fino a 10.000,00 euro. Mi corre l’obbligo di ringraziare Camilla Ravelli, presidente di “Exotica Resque Animals” di Genova, per aver ospitato lo sfortunato animaletto ora in mani sicure. Chi avesse notizie utili per il rintraccio dell’autore dell’abbandono può contattare il numero telefonico 335.5880333. Anonimato garantito».

