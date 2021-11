Meteo Limet: schiarite lungo le coste e neve sopra i 1.200 metri sui rilevi del levante

Situazione: aria molto fredda in quota, raggiungerà la verticale della Liguria nei prossimi giorni. Ne conseguirà un tempo a tratti instabile nel week-end.

Lo dice Marco Fanini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: venerdì 26 novembre 2021

Avvisi: dal pomeriggio rinforzo del vento al largo del Mar Ligure fino a burrasca da ovest in serata. Mare agitato dalla sera al largo.

Cielo e Fenomeni: Tra nottata e prima mattinata residui annuvolamenti specialmente sui versanti padani dell’Appennino. Schiarite via via più ampie lungo le coste. dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sul levante con locali piovaschi a partire dallo spezzino. In serata probabile coinvolgimento anche del Tigullio e del genovese. Le precipitazioni saranno nevose sopra i 1200m.

Venti: in calo da forti a deboli da nord tra nottata e mattinata. Si impostano dai quadranti meridionali nel pomeriggio con intensità tra debole e moderata. Rinforzi fino a burrasca da ovest in serata al largo del Mar Ligure come da avviso.

Mari: inizialmente poco mossi sotto costa. Tra mossi e molto mossi al largo. Dal pomeriggio aumento del moto ondoso a partire dal largo dove in serata si farà agitato.

Temperature: In aumento specialmente nei valori massimi.

Costa: min +7/12°C, max +12/17°C

Interno: min 0/+7°C, max +5/12°C

