Incendio alla Fiumara, evacuato il centro commerciale

Fiamme al secondo piano Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale del reparto Pronto intervento, del servizio pomeridiano delle Unità territoriali Valpolcevera (Sampierdarena e Valpolcevera) e Medio Ponente. L’allarme lanciato da un agente sul posto libero dal servizio

Un incendio si è sviluppato all’ultimo piano centro commerciale Fiumara, probabilmente a causa di un corto circuito. Non si segnalano feriti. Le persone all’interno del centro commerciale sono state evacuate, ma non si sono allontanate: attendono che il problema sia risolto per rientrare e continuare gli acquisti del black friday. La Polizia locale è impegnata a evacuare il capannone e i posteggi del silos.

