Basket in carrozzina, sabato ad Arenzano l’open day targato Cip-Inail

Ecco come partecipare all’iniziativa nel palazzetto “Paolo Corradi”

Basket in carrozzina protagonista sabato 27 novembre 2021 al palazzetto dello sport di Arenzano “Paolo Corradi” in piazza Rodocanachi per l’open day aperto a tutti gli infortunati Inail. La giornata è organizzata dal Comitato italiano paralimpico in collaborazione con l’Inail. Un modo per avvicinare e far scoprire uno sport inclusivo che mette la squadra al centro. I partecipanti potranno sperimentare di persone, sul campo, la disciplina sportiva e in seguito chiedere l’attivazione del corso di avviamento al Cip-Inail. Spazio a lezioni pratiche con la collaborazione, il supporto e l’affiancamento di tecnici paralimpici specializzati.

Un ricco programma quello di questo sabato: Alle 9,30 è previsto il ritrovo presso il Palazzetto dello sport di Arenzano; alle 9,45 il controllo della temperature e del green pass insieme alla distribuzione delle magliette e dei gadget, alle 10 è previsto l’inizio delle attività; alle 13 la pausa pranzo; infine dalle 14,30 alle 17,30 si svolgeranno le attività pomeridiane.

Lo scopo dell’open day è quello di avviare gli assicurati Inail alle attività sportive in un contesto di socializzazione, che favorisca non solo la pratica sportiva, ma anche uno stimolo per il reinserimento sociale, che permetta ai partecipanti di provare la disciplina del Basket in carrozzina consentendo loro di creare dei legami e delle situazioni di confronto, utili per il percorso riabilitativo psico-sociale.

Per partecipare non è necessario il certificato medico ma è sufficiente una auto-dichiarazione che conferma di essere in sana e robusta costituzione per praticare le attività dimostrative promozionali proposte che non comportano sforzi fisici particolari. Per iscriversi è necessario inviare una mail entro venerdì 26 novembre all’indirizzo: liguria@comitatoparalimpico.it. L’evento si svolge nel pieno rispetto delle normative anti-Covid previste a livello nazionale.

